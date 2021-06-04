Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото

У Львівській області 3 червня трапились 2 аварії за участю мотоциклістів. На жаль, одна з них виявилась смертельною. Чоловік вилетів з дороги в електроопору та загинув.
Перша ДТП трапилась в одному з сіл Львівського району, а інша – у Львові. Правоохоронці встановлюють обставини аварій.
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Мотоцикліст влетів у стовп та загинув
- Смертельна аварія за участю мотоцикліста сталася о 22:30 в одному з сіл біля Львова.
- Правоохоронці встановили, що 49-річний місцевий житель, водій мотоциклу Viper, не впорався з керуванням.
- Він вилетів за межі дороги та зіштовхнувся з електроопорою.
- Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми. Він помер на місці аварії.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
- Наразі вони намагаються встановити точні обставини та причини аварії.
Водій вилетів з дороги у стовп / Фото поліції Львівщини
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Мотоцикліст зіштовхнувся з легковиком
- Інша аварія трапилась у Львові о 18:40.
- 20-річний мотоцикліст на вулиці Городоцькій зіштовхнувся з автівкою Peugeot.
- За кермом легковика перебував 24-річний львів'янин.
- Внаслідок аварії мотоцикліст також травмувався, проте, на щастя, не смертельно.
- Медики відвезли його у лікарню.
- За цим фактом правоохоронці також відкрили кримінальне провадження.
- Наразі вони проводять досудове розслідування.
Мотоцикліст зіштовхнувся з автівкою Peugeot / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини обох ДТП / Фото поліції Львівщини