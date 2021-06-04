Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото

У Львівській області 3 червня трапились 2 аварії за участю мотоциклістів. На жаль, одна з них виявилась смертельною. Чоловік вилетів з дороги в електроопору та загинув.

Перша ДТП трапилась в одному з сіл Львівського району, а інша – у Львові. Правоохоронці встановлюють обставини аварій.

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Мотоцикліст влетів у стовп та загинув

Смертельна аварія за участю мотоцикліста сталася о 22:30 в одному з сіл біля Львова.

Правоохоронці встановили, що 49-річний місцевий житель, водій мотоциклу Viper, не впорався з керуванням.

Він вилетів за межі дороги та зіштовхнувся з електроопорою.

Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми. Він помер на місці аварії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".

Наразі вони намагаються встановити точні обставини та причини аварії.



Водій вилетів з дороги у стовп / Фото поліції Львівщини

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Мотоцикліст зіштовхнувся з легковиком

Інша аварія трапилась у Львові о 18:40.

20-річний мотоцикліст на вулиці Городоцькій зіштовхнувся з автівкою Peugeot.

За кермом легковика перебував 24-річний львів'янин.

Внаслідок аварії мотоцикліст також травмувався, проте, на щастя, не смертельно.

Медики відвезли його у лікарню.

За цим фактом правоохоронці також відкрили кримінальне провадження.

Наразі вони проводять досудове розслідування.

Правоохоронці закликають власників мотоциклів бути уважними, не перевищувати швидкості та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Адже часто внаслідок аварій водії 2-колісних транспортних засобів отримують важкі травми та гинуть.



Мотоцикліст зіштовхнувся з автівкою Peugeot / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини обох ДТП / Фото поліції Львівщини