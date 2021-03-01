Вилетів у кювет: на Львівщині автівка перекинулась після невдалого обгону – фото
На Львівщині автівка перекинулась черз невдалий обгін / Поліція Львівщини
На Львівщині 28 лютого трапилась ДТП. 25-річний водій ВАЗ-2104 хотів обігнати авто, що рухалось попереду. Проте чоловік не впорався з керуванням і його автівка вилетіла у кювет та перекинулась.
Аварія трапилась близько 19:30. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Як трапилась ДТП
- Близько 19:30 на трасі Східниця – Пісочна у Дрогобицькому районі водій автомобіля ВАЗ-2104, 25-річний житель району, намагався обігнати автівку, що рухалась попереду.
- Проте він не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги.
- Його автівка перекинулась.
- Внаслідок ДТП травмувались водій ВАЗ-2104 та його 20-річний пасажир.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
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