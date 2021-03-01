На Львівщині 28 лютого трапилась ДТП. 25-річний водій ВАЗ-2104 хотів обігнати авто, що рухалось попереду. Проте чоловік не впорався з керуванням і його автівка вилетіла у кювет та перекинулась.

Аварія трапилась близько 19:30. Наразі правоохоронці проводять розслідування. До теми На Львівщині 20-річний водій Volkswagen на смерть збив жінку: фото Як трапилась ДТП Близько 19:30 на трасі Східниця – Пісочна у Дрогобицькому районі водій автомобіля ВАЗ-2104, 25-річний житель району, намагався обігнати автівку, що рухалась попереду.

Проте він не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги.

Його автівка перекинулась.

Внаслідок ДТП травмувались водій ВАЗ-2104 та його 20-річний пасажир. Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.