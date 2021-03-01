Вилетів у кювет: на Львівщині автівка перекинулась після невдалого обгону – фото

На Львівщині 28 лютого трапилась ДТП. 25-річний водій ВАЗ-2104 хотів обігнати авто, що рухалось попереду. Проте чоловік не впорався з керуванням і його автівка вилетіла у кювет та перекинулась.
Аварія трапилась близько 19:30. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.