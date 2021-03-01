Вилучили понад 100 згортків наркотиків: у Львові затримали наркодилера – фото

У Львові правоохоронці 26 лютого на гарячому затримали наркодилера. Чоловік у той час робив "закладки". У зловмисника вилучили понад 100 згортків наркотиків.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони шукають людину, яка постачала затриманому наркотики.

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Як поліція затримала наркодилера

На вулиці Замковій оперативники кримінальної поліції побачили чоловіка, який робив "закладки" наркотиків.

Наркодилером виявився 32-річний уродженець Донецької області, який зараз проживає у Львові.

У чоловіка виявили 62 згортки, марковані червоною ізоляційною стрічкою, з кристалічною білою речовиною, ззовні схожою на психотроп "PVP".

Також під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці знайшли ще 42 згортки, марковані жовтою ізоляційною стрічкою, з невідомою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на психотропну.

Усі наркотики вилучили та скерували на експертизу.



Правоохоронці затримали наркодилера / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів". Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити канал надходження наркотиків. Невдовзі наркоторговцю повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.



У чоловіка знайшли 104 згортки наркотиків / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини