Вилучили понад 100 згортків наркотиків: у Львові затримали наркодилера – фото

Джерело:поліція Львівщини
У Львові правоохоронці 26 лютого на гарячому затримали наркодилера. Чоловік у той час робив "закладки". У зловмисника вилучили понад 100 згортків наркотиків.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони шукають людину, яка постачала затриманому наркотики.
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Правоохоронці затримали наркодилера / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів". Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити канал надходження наркотиків. Невдовзі наркоторговцю повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
У чоловіка знайшли 104 згортки наркотиків / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини