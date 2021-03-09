Вилучили 30 кілограмів бурштину: польські митники затримали 2 українців – фото
Польські митники вилучили 30 кілограмів бурштину / управління Податкової служби у Жешуві
На пункті пропуску "Медика – Шегині" польські митники затримали 2 українців, які намагались провезти 30 кілограмів бурштину. Вартість контрабанди становить близько 160 тисяч гривень.
Контрабандний бурштин польські митники виявили упродовж вихідних. Один українець намагався перевезти 21 кілограм дорогоцінного каміння, а інший – 8,3 кілограма.
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Ціна контрабанди – майже 160 тисяч гривень
- У пункті попуску "Медика – Шегині", що у Львівській області, польські митники виявили в автівці українця 21 кілограм бурштину.
- Контрабандист розфасував дорогоцінне каміння в пластикові пакети та заховав у бічній стінці мікроавтобусу.
- Митники знайшли контрабанду за допомогою рентгенівського пристрою та службового собаки.
- Вартість цієї партії обробленого бурштину становить 110 тисяч гривень.
- За перевезення контрабанди на водія попередньо наклали 1,6 тисячі злотих штрафу, що становить близько 11 тисяч гривень.
- Другу партію бурштину вагою 8,3 кілограма польські митники знайшли під час перевірки легковика.
- Вартість необробленого бурштину становить близько 44 тисяч гривень.
- На цього водія також наклали штраф за перевезення контрабанди у розмірі 1 тисячі злотих, що становить близько 7 тисяч гривень.
- Справи розслідує Підкарпатське митно-податкове управління у Перемишлі.
Дивіться відео, як польські митники знайшли контрабандний бурштин:
Польські митники затримали українців / Фото управління Податкової служби у Жешуві
Бурштин допоміг знайти службовий собака / Фото управління Податкової служби у Жешуві
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