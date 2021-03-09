На пункті пропуску "Медика – Шегині" польські митники затримали 2 українців, які намагались провезти 30 кілограмів бурштину. Вартість контрабанди становить близько 160 тисяч гривень.

Контрабандний бурштин польські митники виявили упродовж вихідних. Один українець намагався перевезти 21 кілограм дорогоцінного каміння, а інший – 8,3 кілограма. До теми Справжні скарби: львівські митники вилучили чималу колекцію старовинних монет – фото Ціна контрабанди – майже 160 тисяч гривень У пункті попуску "Медика – Шегині", що у Львівській області, польські митники виявили в автівці українця 21 кілограм бурштину .

. Контрабандист розфасував дорогоцінне каміння в пластикові пакети та заховав у бічній стінці мікроавтобусу.

мікроавтобусу. Митники знайшли контрабанду за допомогою рентгенівського пристрою та службового собаки .

та . Вартість цієї партії обробленого бурштину становить 110 тисяч гривень .

. За перевезення контрабанди на водія попередньо наклали 1,6 тисячі злотих штрафу , що становить близько 11 тисяч гривень .

, що становить близько . Другу партію бурштину вагою 8,3 кілограма польські митники знайшли під час перевірки легковика.

польські митники знайшли під час перевірки легковика. Вартість необробленого бурштину становить близько 44 тисяч гривень .

. На цього водія також наклали штраф за перевезення контрабанди у розмірі 1 тисячі злотих, що становить близько 7 тисяч гривень .

за перевезення контрабанди у розмірі 1 тисячі злотих, що становить близько . Справи розслідує Підкарпатське митно-податкове управління у Перемишлі. Дивіться відео, як польські митники знайшли контрабандний бурштин:

Польські митники затримали українців / Фото управління Податкової служби у Жешуві

Бурштин допоміг знайти службовий собака / Фото управління Податкової служби у Жешуві