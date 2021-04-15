Вимагала у клієнта хабар для судді: львівській адвокатці дали 4 роки в'язниці

Галицький райсуд Львова визнав адвокатку Світлану Буковинську винною у хабарництві та шахрайстві. За даними слідства, вона вимагала у клієнта 1200 доларів хабаря для суддів Шевченківського райсуду.

Клієнт Буковинської повинен був дати хабар суддям за закриття справ про його нетверезе водіння та порушення ПДР. За посередництво адвокатка хотіла отримати 200 доларів.

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Адвокатка схиляла клієнта до хабаря

У вироку суду мовиться, що адвокатка Світлана Буковинська схиляла свого клієнта до давання хабарів суддям Шевченківського райсуду.

За гроші вона обіцяла домовитись про закриття справ щодо нетверезого водіння клієнта та порушення ПДР через закінчення термінів притягнення до адмінвідповідальності.

Клієнт повинен був дати Буковинській 1200 доларів – по 500 доларів для суддів й 200 – для неї.

Під час отримання хабаря 23 січня 2017 року адвокатку затримали правоохоронці.

Буковинській повідомили про підозру у хабарництві та шахрайстві.

Буковинська заявляла що не вчиняла цих злочинів

Львівська адвокатка не визнала своєї провини. Вона запевняла, що не причетна цих злочинів. Під час судового засідання її захисник заявив, що показання свідка та потерпілого є завченими та підготовленими. Окрім цього сторона захисту переконувала, що свідок "співпрацює з правоохоронними органами". Проте суд визнав ці твердження необґрунтованими.

Свідком у справі про затримання на хабарі Світлани Буковинської є Маріанна Гавриш. За даними ЗМІ, вона фігурує як заявниця, свідок або понята у багатьох справах про хабарництво.

Суддя Галицького райсуду Віталій Радченко, дослідивши матеріали справи, визнав Буковинську винною у шахрайстві та хабарництві. За хабарництво їй призначили 4 роки за ґратами, а за шахрайство – 510 гривень штрафу. Проте адвокатку звільнили від штрафу через закінчення термінів давності. За українським законодавством, Буковинська ще може подати апеляцію на цей вирок суду.