Вимагала у клієнта хабар для судді: львівській адвокатці дали 4 роки в'язниці

Джерело:ZAXID.NET
Галицький райсуд Львова визнав адвокатку Світлану Буковинську винною у хабарництві та шахрайстві. За даними слідства, вона вимагала у клієнта 1200 доларів хабаря для суддів Шевченківського райсуду.
Клієнт Буковинської повинен був дати хабар суддям за закриття справ про його нетверезе водіння та порушення ПДР. За посередництво адвокатка хотіла отримати 200 доларів.
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Львівська адвокатка не визнала своєї провини. Вона запевняла, що не причетна цих злочинів. Під час судового засідання її захисник заявив, що показання свідка та потерпілого є завченими та підготовленими. Окрім цього сторона захисту переконувала, що свідок "співпрацює з правоохоронними органами". Проте суд визнав ці твердження необґрунтованими.
Суддя Галицького райсуду Віталій Радченко, дослідивши матеріали справи, визнав Буковинську винною у шахрайстві та хабарництві. За хабарництво їй призначили 4 роки за ґратами, а за шахрайство – 510 гривень штрафу. Проте адвокатку звільнили від штрафу через закінчення термінів давності. За українським законодавством, Буковинська ще може подати апеляцію на цей вирок суду.