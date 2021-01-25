Вимагали 100 тисяч доларів фіктивного боргу: правоохоронці затримали банду рекетирів – фото
В Ужгороді правоохоронці затримали 2 рекетирів. Зловмисники вимагали у підприємця 100 тисяч доларів вигаданого боргу, погрожуючи застосувати насильтво до нього та членів його сім'ї.
Джерело: Львівська облпрокуратура.
За процесуального керівництва Львівської облпрокуратури слідчі викрили та повідомили про підозру 2 зловмисникам. Вони на території Закарпатської та Київської областей займались вимаганням у підприємця фіктивного боргу.
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Як затримали рекетирів
- За даними слідства, упродовж грудня 2020 – січня 2021 років злочинна група, до складу якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, вимагала від жителя Закарпатської області 100 тисяч доларів фіктивного боргу.
- Зловмисники погрожували чоловікові застосувати насильство до нього та членів його сім’ї.
- В Ужгороді після отримання 2 рекетирами повної суми правоохоронці їх затримали.
- Під час обшуків у помешканнях вимагачів слідчі вилучили зброю, понад 25 тисяч гривень, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Дивіться фото затримання рекетирів / Фото Львівської облпрокуратури
Що загрожує зловмисникам
Слідчі оголосили обом зловмисникам про підозру у вимаганні. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання вимагачам запобіжних заходів. Слідчі намагаються встановити співучасників цього злочину. Досудове розслідування триває.
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