В Ужгороді правоохоронці затримали 2 рекетирів. Зловмисники вимагали у підприємця 100 тисяч доларів вигаданого боргу, погрожуючи застосувати насильтво до нього та членів його сім'ї.

Джерело: Львівська облпрокуратура.

За процесуального керівництва Львівської облпрокуратури слідчі викрили та повідомили про підозру 2 зловмисникам. Вони на території Закарпатської та Київської областей займались вимаганням у підприємця фіктивного боргу.

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Як затримали рекетирів

За даними слідства, упродовж грудня 2020 – січня 2021 років злочинна група, до складу якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, вимагала від жителя Закарпатської області 100 тисяч доларів фіктивного боргу.

Зловмисники погрожували чоловікові застосувати насильство до нього та членів його сім’ї.

В Ужгороді після отримання 2 рекетирами повної суми правоохоронці їх затримали.

Під час обшуків у помешканнях вимагачів слідчі вилучили зброю, понад 25 тисяч гривень, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Дивіться фото затримання рекетирів / Фото Львівської облпрокуратури

Що загрожує зловмисникам

Слідчі оголосили обом зловмисникам про підозру у вимаганні. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання вимагачам запобіжних заходів. Слідчі намагаються встановити співучасників цього злочину. Досудове розслідування триває.