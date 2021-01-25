Вимагали 100 тисяч доларів фіктивного боргу: правоохоронці затримали банду рекетирів – фото

25 січня 2021 , 15:50
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В Ужгороді правоохоронці затримали 2 рекетирів. Зловмисники вимагали у підприємця 100 тисяч доларів вигаданого боргу, погрожуючи застосувати насильтво до нього та членів його сім'ї.

Джерело: Львівська облпрокуратура.

За процесуального керівництва Львівської облпрокуратури слідчі викрили та повідомили про підозру 2 зловмисникам. Вони на території Закарпатської та Київської областей займались вимаганням у підприємця фіктивного боргу.

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Як затримали рекетирів

  • За даними слідства, упродовж грудня 2020 – січня 2021 років злочинна група, до складу якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, вимагала від жителя Закарпатської області 100 тисяч доларів фіктивного боргу.
  • Зловмисники погрожували чоловікові застосувати насильство до нього та членів його сім’ї.
  • В Ужгороді після отримання 2 рекетирами повної суми правоохоронці їх затримали.
  • Під час обшуків у помешканнях вимагачів слідчі вилучили зброю, понад 25 тисяч гривень, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Дивіться фото затримання рекетирів / Фото Львівської облпрокуратури

Що загрожує зловмисникам

Слідчі оголосили обом зловмисникам про підозру у вимаганні. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання вимагачам запобіжних заходів. Слідчі намагаються встановити співучасників цього злочину. Досудове розслідування триває.