Вимагав "данину" в бізнесменів: у Львові затримали високопосадовця податкової – фото

Правоохоронці затримали начальника відділу Львівського обласного управління Державної податкової служби. Посадовець вимагав у бізнесменів щомісячну "данину".

Зловмисника затримали під час отримання чергового хабаря. Йому загрожує в'язниця.

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Правоохоронці встановили, що податківець за гроші обіцяв підприємцям не проводити перевірки щодо порушень під час проведення касових операцій.

Щомісячний "платіж" становив лише тисячу гривень.

Посадовцю платили таку щомісячну "данину" приблизно 50 бізнесменів, які працювали у сфері зберігання та реалізації алкоголю та тютюну.

Гроші зловмиснику передавали через один з пунктів обміну валют у Львові.

Податківця затримали після передачі чергового траншу хабаря – 40 тисяч гривень.



Чоловік вимагав у бізнесменів щомісячну "данину" / Фото Нацполіції

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Чоловікові повідомили про підозру

Під час обшуків у посадовця вилучили понад 100 тисяч доларів. Наразі правоохоронці перевіряють походження цієї готівки.

Податківцю повідомили про підозру в "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.



Податківця затримали на хабарі / Фото Нацполіції



Посадовцю повідомили про підозру / Фото Нацполіції