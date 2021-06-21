Вимагав "данину" в бізнесменів: у Львові затримали високопосадовця податкової – фото

Правоохоронці затримали начальника відділу Львівського обласного управління Державної податкової служби. Посадовець вимагав у бізнесменів щомісячну "данину".
Зловмисника затримали під час отримання чергового хабаря. Йому загрожує в'язниця.
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- Правоохоронці встановили, що податківець за гроші обіцяв підприємцям не проводити перевірки щодо порушень під час проведення касових операцій.
- Щомісячний "платіж" становив лише тисячу гривень.
- Посадовцю платили таку щомісячну "данину" приблизно 50 бізнесменів, які працювали у сфері зберігання та реалізації алкоголю та тютюну.
- Гроші зловмиснику передавали через один з пунктів обміну валют у Львові.
- Податківця затримали після передачі чергового траншу хабаря – 40 тисяч гривень.
Чоловік вимагав у бізнесменів щомісячну "данину" / Фото Нацполіції
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Чоловікові повідомили про підозру
Під час обшуків у посадовця вилучили понад 100 тисяч доларів. Наразі правоохоронці перевіряють походження цієї готівки.
Податківцю повідомили про підозру в "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Податківця затримали на хабарі / Фото Нацполіції
Посадовцю повідомили про підозру / Фото Нацполіції