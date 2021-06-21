Вимагав "данину" в бізнесменів: у Львові затримали високопосадовця податкової – фото

21 червня 2021 , 14:04
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Джерело:

Нацполіція України

Правоохоронці затримали начальника відділу Львівського обласного управління Державної податкової служби. Посадовець вимагав у бізнесменів щомісячну "данину".

Зловмисника затримали під час отримання чергового хабаря. Йому загрожує в'язниця.

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Високопосадовець податкової систематично брав хабарі

  • Правоохоронці встановили, що податківець за гроші обіцяв підприємцям не проводити перевірки щодо порушень під час проведення касових операцій.
  • Щомісячний "платіж" становив лише тисячу гривень.
  • Посадовцю платили таку щомісячну "данину" приблизно 50 бізнесменів, які працювали у сфері зберігання та реалізації алкоголю та тютюну.
  • Гроші зловмиснику передавали через один з пунктів обміну валют у Львові.
  • Податківця затримали після передачі чергового траншу хабаря – 40 тисяч гривень.


Чоловік вимагав у бізнесменів щомісячну "данину" / Фото Нацполіції

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Чоловікові повідомили про підозру

Під час обшуків у посадовця вилучили понад 100 тисяч доларів. Наразі правоохоронці перевіряють походження цієї готівки.

Податківцю повідомили про підозру в "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.


Податківця затримали на хабарі / Фото Нацполіції


Посадовцю повідомили про підозру / Фото Нацполіції

Автор: Ольга Котів