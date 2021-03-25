Вимагав викуп: на Львівщині п'яний чоловік повідомив про утримання заручника
На Львівщині п'яний чоловік повідомив про заручника / Фото з відкритих джерел
П'яний житель Городка 24 березня зателефонував до поліції та повідомив про утримання заручника. На щастя, інформація виявилась хибною. Чоловік й сам не розумів навіщо викликав спецслужби.
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці склали на порушника протокол. Чоловікові загрожує штраф.
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Чоловік не міг пояснити причину свого вчинку
- Близько 1:00 правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення.
- Чоловік розповів, що у невстановленій квартирі на вулиці Городоцькій у Львові утримують заручника.
- Анонім додав, що бранця відпустять після сплати викупу.
- Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка, який їм телефонував.
- Ним виявився 31-річний житель міста Городок.
- За місцем його проживання негайно прибули слідчі.
- Під час опитування чоловік розповів, що це був лише жарт. Пояснити свій вчинок він не міг.
- Порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Перевірка виявила 3,2 проміле.
Правоохоронці склали на порушника адмінпротокол
Поліцейські склали на порушника протокол за "неправдивий виклик спецслужб". Чоловікові загрожує покарання – від 51 до 119 гривень штрафу.
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