На Львівщині п'яний чоловік повідомив про заручника / Фото з відкритих джерел

П'яний житель Городка 24 березня зателефонував до поліції та повідомив про утримання заручника. На щастя, інформація виявилась хибною. Чоловік й сам не розумів навіщо викликав спецслужби.