Вимагав викуп: на Львівщині п'яний чоловік повідомив про утримання заручника

Джерело:поліція Львівщини
П'яний житель Городка 24 березня зателефонував до поліції та повідомив про утримання заручника. На щастя, інформація виявилась хибною. Чоловік й сам не розумів навіщо викликав спецслужби.
Правоохоронці склали на порушника протокол. Чоловікові загрожує штраф.
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Поліцейські склали на порушника протокол за "неправдивий виклик спецслужб". Чоловікові загрожує покарання – від 51 до 119 гривень штрафу.Зверніть увагу! Неправдивий виклик надзвичайників, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено покарання.