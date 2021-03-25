Вимагав викуп: на Львівщині п'яний чоловік повідомив про утримання заручника

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Джерело:

поліція Львівщини

П'яний житель Городка 24 березня зателефонував до поліції та повідомив про утримання заручника. На щастя, інформація виявилась хибною. Чоловік й сам не розумів навіщо викликав спецслужби.

Правоохоронці склали на порушника протокол. Чоловікові загрожує штраф.

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Чоловік не міг пояснити причину свого вчинку

  • Близько 1:00 правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення.
  • Чоловік розповів, що у невстановленій квартирі на вулиці Городоцькій у Львові утримують заручника.
  • Анонім додав, що бранця відпустять після сплати викупу.
  • Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка, який їм телефонував.
  • Ним виявився 31-річний житель міста Городок.
  • За місцем його проживання негайно прибули слідчі.
  • Під час опитування чоловік розповів, що це був лише жарт. Пояснити свій вчинок він не міг.
  • Порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Перевірка виявила 3,2 проміле.

Правоохоронці склали на порушника адмінпротокол

Поліцейські склали на порушника протокол за "неправдивий виклик спецслужб". Чоловікові загрожує покарання – від 51 до 119 гривень штрафу.

Зверніть увагу! Неправдивий виклик надзвичайників, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено покарання.