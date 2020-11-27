Вимагають зарплату: на Львівщині медики психлікарні перекрили трасу – фото
На Львівщині 27 листопада медики Львівської обласної психіатричної лікарні "Заклад" перекрили трасу Київ – Чоп у селі Луб'яне. Працівники медзакладу вимагають виплати зарплати, яку їм заборгували з серпня.
Лікарня вже не вперше має проблеми з виплатою зарплати працівникам. Медики вже перекривали трасу на початку серпня 2020 року. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Коли медики психлікарні перекрили дорогу
- У патрульній поліції Львівщини розповіли, що працівники Львівської психлікарні перекрили трасу Київ – Чоп близько 9:00.
- Станом на 14:00 медики продовжують протестувати.
- По пішохідному переходу на трасі ходять та блокують рух транспорту понад 20 медиків й працівників лікарні з плакатами.
- Внаслідок протесту медиків та перекриття дороги з боку Львова утворилася черга вантажівок.
- Патрульні скерували автомобілі в об’їзд акції протесту.
- Учасники акції кажуть, що протест триватиме до 17:00. Протягом 50 хвилин вони перекриватимуть дорогу, а 10 хвилин – пропускатимуть автомобілі.
Дивіться фото протесту медиків психлікарні / Фото "Суспільне Львів"
Чому медики перекрили трасу
Директор лікарні Юрій Шипов розповів, що працівникам лікарні боргують зарплату з середини серпня. Загальна сума зарплатного боргу становить майже 6 мільйонів гривень..
Кошти є затверджені на папері, але проблема у тому, що ці транші від НСЗУ повільно надходять. Є надія, що до кінця року ми отримаємо близько 8 мільйонів гривень, відповідно до договору,
– додав Шипов.
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