Суд над хлопцем, який скористався правом на самозахист, – Садовий підтримав Стерненка

Мер Львова Андрій Садовий висловив свою підтримку активісту Сергію Стерненку. Його звинувачують у викраденні чоловіка з метою заволодіння грошима на суму 300 гривень. Прокурор просить суд присудити активістові 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

Мер зазначив, що особисто не знайомий з активістом. Проте, за словами Садового, суд над Стерненком стосується кожного українця.

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Садовий підтримав Стерненка

Садовий зазначив, що сьогодні українці повинні чітко показати, що слідкують за справою Стерненка.

Я не знайомий особисто із Сергієм Стерненком. Але зараз це не важливо. Бо сьогодні в Одесі черговий суд не над другом чи знайомим, а над звичайним українським хлопцем, який одного разу скористався своїм правом на самозахист,

– розповів міський голова.

За словами мера, суд над активістом стосується усіх, хто хоче почуватись у безпеці, живучи в Україні.

"Ми маємо дуже чітко просигналізувати, що слідкуємо за цією справою! Це стосується сьогодні кожного, хто живе в Україні й хоче відчувати себе в безпеці. Сергію, сьогодні ми з вами", – підсумував Садовий.

Коротко про те, у чому звинувачують Стерненка