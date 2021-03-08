Вночі 7 березня у Винниках трапилась ДТП – п'яний водій Honda Civic зіштовхнувся з автівкою таксі Renault Logan. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,14 проміле, що 5 разів перевищує дозволену норму.

Аварія трапилась на вулиці Галицькій у Винниках. У водія не було усіх необхідних документів. До теми У центрі Львова п'яний водій позашляховика зніс огорожу та втік: фото і відео Перевірка на пристрої Drager показала 1,14 проміле На вулиці Галицькій 29-річний львів'янин, водій авто Honda Civic, зіштовхнувся з автівкою таксі Renault Logan.

Правоохоронці помітили, що чоловік був п'яним.

Перевірка водія на пристрої Drager показала 1,14 проміле.

Такий результат у 5 разів перевищує дозволену норму алкоголю в крові.

Патрульні склали на порушника 2 протоколи: за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння" та за "порушення ПДР, що призвело до ДТП".

Також, на водія винесли постанову за керування автівкою без необхідних документів. Цікаво! Протягом ночі 7 березня патрульні склали 13 протоколів на водіїв, які керували автівками в стані алкогольного сп'яніння.

Аварія трапилась у Винниках / Фото Патрульної поліції Львівщини

На водія склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини

Перевірка на Drager показала 1,14 проміле / Фото Патрульної поліції Львівщини

Результат перевірки у 5 разів перевищував норму / Фото Патрульної поліції Львівщини