У Винниках п'яний водій без документів вперіщився в таксі: фото
П'яний водій в'їхав в таксі / Патрульна поліція Львівщини
Вночі 7 березня у Винниках трапилась ДТП – п'яний водій Honda Civic зіштовхнувся з автівкою таксі Renault Logan. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,14 проміле, що 5 разів перевищує дозволену норму.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Аварія трапилась на вулиці Галицькій у Винниках. У водія не було усіх необхідних документів.
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Перевірка на пристрої Drager показала 1,14 проміле
- На вулиці Галицькій 29-річний львів'янин, водій авто Honda Civic, зіштовхнувся з автівкою таксі Renault Logan.
- Правоохоронці помітили, що чоловік був п'яним.
- Перевірка водія на пристрої Drager показала 1,14 проміле.
- Такий результат у 5 разів перевищує дозволену норму алкоголю в крові.
- Патрульні склали на порушника 2 протоколи: за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння" та за "порушення ПДР, що призвело до ДТП".
- Також, на водія винесли постанову за керування автівкою без необхідних документів.
Аварія трапилась у Винниках / Фото Патрульної поліції Львівщини
На водія склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини
Перевірка на Drager показала 1,14 проміле / Фото Патрульної поліції Львівщини
Результат перевірки у 5 разів перевищував норму / Фото Патрульної поліції Львівщини
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