У Винниках п'яний водій без документів вперіщився в таксі: фото

18:33

Вночі 7 березня у Винниках трапилась ДТП – п'яний водій Honda Civic зіштовхнувся з автівкою таксі Renault Logan. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,14 проміле, що 5 разів перевищує дозволену норму.