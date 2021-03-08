У Винниках п'яний водій без документів вперіщився в таксі: фото

Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Вночі 7 березня у Винниках трапилась ДТП – п'яний водій Honda Civic зіштовхнувся з автівкою таксі Renault Logan. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,14 проміле, що 5 разів перевищує дозволену норму.
Аварія трапилась на вулиці Галицькій у Винниках. У водія не було усіх необхідних документів.
До теми У центрі Львова п'яний водій позашляховика зніс огорожу та втік: фото і відео
Аварія трапилась у Винниках / Фото Патрульної поліції Львівщини
На водія склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини
Перевірка на Drager показала 1,14 проміле / Фото Патрульної поліції Львівщини
Результат перевірки у 5 разів перевищував норму / Фото Патрульної поліції Львівщини