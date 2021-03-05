У Винниках водій Skoda збив чоловіка: постраждалий потрапив до лікарні – фото

Джерело:поліція Львівщини
Водій Skoda Octavia 4 березня у Винниках збив 38-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
ДТП трапилась близько 21:00 на вулиці Галицькій. Водієві може загрожувати обмеження волі.
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Аварія трапилась близько 21:00 / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини аварії.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини