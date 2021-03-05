У Винниках водій Skoda збив чоловіка: постраждалий потрапив до лікарні – фото

Водій Skoda Octavia 4 березня у Винниках збив 38-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

ДТП трапилась близько 21:00 на вулиці Галицькій. Водієві може загрожувати обмеження волі.

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Постраждалий потрапив до лікарні

Близько 21:00 на вулиці Галицькій водій автівки Skoda Octavia, 34-річний львів’янин, збив 38-річного жителя Львівщини.

Внаслідок аварії чоловік отримав травми.

Медики відвезли його до лікарні.

Наразі лікарі уточнюють діагноз потерпілого.

Зважаючи на снігопади та ожеледицю, які поки не відступають, водії та пішоходи повинні бути максимально обережними під час руху. Керуючи автівкою, особливо у темний час доби та за поганої видимості, слід ретельно дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості та стежити за дорогою. Це може зберегти ваше здоров'я та життя.



Аварія трапилась близько 21:00 / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини аварії.



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини