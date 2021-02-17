До львівського госпіталю у Винники привезли перших хворих із коронавірусом з Прикарпаття. Відомо, що в Івано-Франківській області зараз катастрофічна нестача ліжок для хворих.

Як повідомив під час брифінгу голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, квота на хворих – 100 місць. Наразі до Винників вже прибули 6 хворих з Прикарпаття.

Важливо Ситуація дуже непроста: мер Івано-Франківська розповів про COVID-19 у місті

Бойчук зазначив, що мав розмову з очільником Львівської ОДА Козицьким. За його словами, Козицький "по-партнерськи віднісся до проблеми та надав нам госпіталь у Винниках".

Зауважимо, 17 лютого відбулась нарада з головними лікарями медзакладів Львова, на якій обговорили, як можна допомогти іванофранківчанам. Мер Львова Андрій Садовий сказав, що наразі у львівських лікарнях є 1300 ліжок, з яких зайнятими є лише 217.

Ми готові прийняти до себе 100 пацієнтів з сусідньої області. Щойно повідомив про це міського голову Руслана Марцінківа та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, які в цей час проводять засідання комісії з надзвичайних ситуацій,

– заявив Садовий.

Ситуація з COVID-19 на Прикарпатті: головне

В Івано-Франківській області зберігається один з найбільших рівнів захворюваності на коронавірус, а у медзакладах зайнято у середньому 73% ліжок.

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні склалася майже критична ситуація . Пацієнти змушені лежати у коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів.

. Пацієнти змушені лежати у коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів. Головний санлікар Віктор Ляшко вирушив на Прикарпаття через надзвичайно високий рівень поширення коронавірусу в регіоні.

в регіоні. За минулу добу в Івано-Франківській області зафіксували 646 нових хворих на коронавірус. Ще 9 пацієнтів померли. Натомість виписали 390 людей.

Для запобігання поширенню коронавірусу на Прикарпатті з 22 лютого забороняє роботу закладів громадського харчування, окрім доставки. Закриють також кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади.