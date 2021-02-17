До львівського госпіталю привезли перших хворих на COVID-19 з Прикарпаття

Джерело:24 канал
До львівського госпіталю у Винники привезли перших хворих із коронавірусом з Прикарпаття. Відомо, що в Івано-Франківській області зараз катастрофічна нестача ліжок для хворих.
Як повідомив під час брифінгу голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, квота на хворих – 100 місць. Наразі до Винників вже прибули 6 хворих з Прикарпаття.
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Бойчук зазначив, що мав розмову з очільником Львівської ОДА Козицьким. За його словами, Козицький "по-партнерськи віднісся до проблеми та надав нам госпіталь у Винниках".
Зауважимо, 17 лютого відбулась нарада з головними лікарями медзакладів Львова, на якій обговорили, як можна допомогти іванофранківчанам. Мер Львова Андрій Садовий сказав, що наразі у львівських лікарнях є 1300 ліжок, з яких зайнятими є лише 217.
Ми готові прийняти до себе 100 пацієнтів з сусідньої області. Щойно повідомив про це міського голову Руслана Марцінківа та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, які в цей час проводять засідання комісії з надзвичайних ситуацій,
– заявив Садовий.
Для запобігання поширенню коронавірусу на Прикарпатті з 22 лютого забороняє роботу закладів громадського харчування, окрім доставки. Закриють також кінотеатри, театри, нічні клуби та інші розважальні заклади.