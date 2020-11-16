Сколівський райсуд Львівщини визнав водія винним, але звільнив від відбування покарання. У серпні чоловік виїхав на зустрічну смугу і спричинив масштабну автотрощу, у якій загинула 37-річна волинянка – його дружина.

Аварія трапилась у червні на трасі Київ – Чоп у селі Тухолька, що на Сколівщині. На суді винуватець ДТП пояснив, що не впорався з керуванням. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як сталась смертельна ДТП

Наприкінці червня 39-річний волинянин, який керував автівкою ВАЗ-21070, виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіткнувся з вантажівкою Renault Premium.

Від сильного удару ВАЗ відкинуло і він зіткнувся з вантажівкою MAN, мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковиком Skoda Rapid, які їхали у попутному напрямку.

Внаслідок аварії померла 37-річна пасажирка ВАЗ – дружина винуватця ДТП.



Смертельна аварія трапилась у серпні / Фото поліції Львівщини

Як судили винуватця аварії

Під час суду чоловік пояснив, що не впорався з керуванням, бо перевищив швидкість. Він повністю визнав свою провину, але попросив суддю не виносити йому суворий вирок.

Суддя Володимир Микитин дослідив усі матеріали справи й призначив винуватцю ДТП 4 роки за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем на 2 роки. Проте суд звільнив водія від покарання, встановивши іспитовий термін 2 роки. Протягом цього часу чоловік повинен періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну свого місця проживання чи праці.