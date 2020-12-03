Винюхав 500 пачок цигарок: службовий пес допоміг митникам знайти контрабанду – фото
У поштовому відправленні службовий пес знайшов понад 500 пачок сигарет. Їх контрабандисти заховали у акустичній системі, яку надсилали у Велику Британію.
Митники знайшли контрабанду у посилці, яку надсилали у Велику Британію. Їм у цьому допоміг службовий пес – лабрадор, на ім'я Джек. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.
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Як Джек знайшов контрабандні сигарети
- На митний пост "Львів-поштовий" надійшло відправлення, яке прямувало з України до Великої Британії.
- Згідно з декларацією, відправник надсилав акустичну систему. Проте співробітники Галицької митниці вирішили оглянути посилку.
- На допомогу покликали службового пса – лабрадора Джека.
- Саме він і знайшов заборонені для переміщення в інші країни товари.
- В акустичній системі виявили 510 пачок сигарет без акцизних марок.
- Співробітники посту склали протоколи про порушення митних правил за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю.
- Сигарети вилучили, а справу скерують до суду.
Пес знайшов контрабанду у посилці, яку надіслали в Британію / Фото Галицької митниці
Контрабандисти заховали в акустичній системі 510 пачок сигарет / Фото Галицької митниці
Контрабанду вилучили / Фото Галицької митниці
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