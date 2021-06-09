Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони розслідують причини та обставини трагедії.
До теми У Львові з вікна 7 поверху студентського гуртожитку випала 17-річна дівчина
У Львові загинула чемпіонка України з паверліфтингу
Приблизно о 6:30 з 7 поверху гуртожитку техніко-економічного коледжу "Львівської політехніки" випала другокурсниця. Дівчина отримала травми, які були несумісні з життям. На жаль, вона загинула на місці. В пресслужбі університету розповіли, що перед трагедією студентка зачинилась у своїй кімнаті зсередини.
У Львівській обласній федерації паверліфтингу розповіли, що загиблою була 17-річна багаторазова переможниця чемпіонатів області, призерка чемпіонатів України з паверліфтингу та жиму лежачи Ірина Квас.
Важко усвідомити те, що відбулося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять!,
– повідомили в ЛОФП.
Коротка біографія Ірини Квас
- За інформацією ZAXID.NET, Ірина Квас була родом із міста Яворів. Там вона навчалась у дитячо-юнацькій спортивній школі.
- В 11 років дівчина почала професійно займатися спортом.
- Ірина Квас неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з паверліфтингу.
- Зокрема, у 2019 році 15-річна дівчина здобула золото чемпіонату України.
- Вона присіла зі штангою вагою 125 кілограмів, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами.
- Збірна Львівщини, у складі якої була Ірина Квас, у травні 2021 року здобула низку перемог на чемпіонаті України з паверліфтингу.