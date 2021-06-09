Випала з вікна гуртожитка: загиблою у Львові студенткою виявилась відома спортсменка

У Львові 8 червня з вікна гуртожитку випала 17-річна студентка. На жаль, дівчина померла. Загиблою виявилась чемпіонка України з паверліфтингу Ірина Квас.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони розслідують причини та обставини трагедії.

До теми У Львові з вікна 7 поверху студентського гуртожитку випала 17-річна дівчина

У Львові загинула чемпіонка України з паверліфтингу

Приблизно о 6:30 з 7 поверху гуртожитку техніко-економічного коледжу "Львівської політехніки" випала другокурсниця. Дівчина отримала травми, які були несумісні з життям. На жаль, вона загинула на місці. В пресслужбі університету розповіли, що перед трагедією студентка зачинилась у своїй кімнаті зсередини.

У Львівській обласній федерації паверліфтингу розповіли, що загиблою була 17-річна багаторазова переможниця чемпіонатів області, призерка чемпіонатів України з паверліфтингу та жиму лежачи Ірина Квас.

Важко усвідомити те, що відбулося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять!,

– повідомили в ЛОФП.

Коротка біографія Ірини Квас