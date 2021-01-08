У Львові правоохоронці повідомили патрульному про підозру у службовому підробленні. Поліцейський виписував вигадані протоколи, щоб покращити свої показники роботи.

Патрульному загрожує обмеження волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури. Цікаво Зарізав друга у Святвечір: на Львівщині чоловіка затримали за вбивство Як правоохоронець підробляв протоколи Правоохоронці встановили, що з червня до травня 2020 року дільничий офіцер Патрульної поліції свідомо вніс неправдиві відомості до 3 процесуальних документів.

Патрульний знав, що місцевий житель, стосовно якого були виписані протоколи, не вчиняв жодних адміністративних правопорушень.

Проте дільничий все ж вніс в документи неправдиву інформацію, чим штучно збільшив власні показники у роботі.

Патрульний виписав 3 протоколи з неправдивими даними / Фото Львівської облпрокуратури Що загрожує поліцейському Правоохоронці повідомили поліцейському про підозру у службовому підробленні. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Львівської облпрокуратури