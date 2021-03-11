Випив за кермом пляшку горілки: у Польщі затримали п'яного львівського далекобійника – фото
Польські поліцейські поблизу Кракова 9 березня затримали п'яного 32-річного далекобійника львівської транспортної компанії Overtrans. Про дивну траєкторію руху вантажівки Volvo з українськими номерами поліцію сповістили інші водії.
Джерело:поліція Малопольського воєводства
Інцидент трапився близько полудня на автостраді А4. Водій випив пляшку горілки просто під час руху.
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Перевірка водія на алкоголь показала 3,65 проміле
- Польські поліцейські близько обіду отримали кілька повідомлень від водіїв про те, що на автостраді А4 вантажівка Volvo з українськими номерами рухається дивною траєкторією.
- Водії розповіли, що вантажівкою, ймовірно, керує нетверезий водій. Не гаючи часу, на трасу виїхав патруль.
- Правоохоронці побачили, що вантажівка рухається "від смуги до смуги", тож її одразу зупинили.
- За кермом перебував 32-річний українець.
- Перший тест на алкоголь, який зробили о 12:45, виявив 3,46 проміле, що становить близько 1,65 міліграма на літр.
- Повторний тест провели о 13:59. Він виявив 3,65 проміле.
- Цей результат у 18 разів перевищує дозволену норму алкоголю в організмі.
- У вантажівці поліцейські знайшли порожню велику пляшку з-під горілки.
- Водій зізнався, що випив її за кермом.
У Польщі затримали п'яного львівського далекобійника / Фото поліції Малопольського воєводства
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Далекобійника оштрафували
Поліцейські допитали водія 10 березня. Потім польські правоохоронці передали справу до суду, який заборонив далекобійнику упродовж 6 місяців керувати транспортними засобами на території Польщі. Також водія оштрафували на 6 тисяч злотих, що становить понад 43 тисячі гривень.
Перевірка на алкоголь показала 3,46 проміле / Фото поліції Малопольського воєводства
Водій випив пляшку горілки за кермом / Фото поліції Малопольського воєводства
Чоловіка оштрафували / Фото поліції Малопольського воєводства
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