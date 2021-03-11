Випив за кермом пляшку горілки: у Польщі затримали п'яного львівського далекобійника – фото

11 березня 2021 , 14:14
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Малопольського воєводства

Польські поліцейські поблизу Кракова 9 березня затримали п'яного 32-річного далекобійника львівської транспортної компанії Overtrans. Про дивну траєкторію руху вантажівки Volvo з українськими номерами поліцію сповістили інші водії.

Інцидент трапився близько полудня на автостраді А4. Водій випив пляшку горілки просто під час руху.

Цікаво Епічна погоня: на Львівщині п'яний водій стріляв у патрульних з рушниці – фото

Перевірка водія на алкоголь показала 3,65 проміле

  • Польські поліцейські близько обіду отримали кілька повідомлень від водіїв про те, що на автостраді А4 вантажівка Volvo з українськими номерами рухається дивною траєкторією.
  • Водії розповіли, що вантажівкою, ймовірно, керує нетверезий водій. Не гаючи часу, на трасу виїхав патруль.
  • Правоохоронці побачили, що вантажівка рухається "від смуги до смуги", тож її одразу зупинили.
  • За кермом перебував 32-річний українець.
  • Перший тест на алкоголь, який зробили о 12:45, виявив 3,46 проміле, що становить близько 1,65 міліграма на літр.
  • Повторний тест провели о 13:59. Він виявив 3,65 проміле.
  • Цей результат у 18 разів перевищує дозволену норму алкоголю в організмі.
  • У вантажівці поліцейські знайшли порожню велику пляшку з-під горілки.
  • Водій зізнався, що випив її за кермом.


У Польщі затримали п'яного львівського далекобійника / Фото поліції Малопольського воєводства

Читайте також Побачив робітників на узбіччі й збив їх: суд виніс вирок водієві вантажівки

Далекобійника оштрафували

Поліцейські допитали водія 10 березня. Потім польські правоохоронці передали справу до суду, який заборонив далекобійнику упродовж 6 місяців керувати транспортними засобами на території Польщі. Також водія оштрафували на 6 тисяч злотих, що становить понад 43 тисячі гривень.


Перевірка на алкоголь показала 3,46 проміле / Фото поліції Малопольського воєводства


Водій випив пляшку горілки за кермом / Фото поліції Малопольського воєводства


Чоловіка оштрафували / Фото поліції Малопольського воєводства