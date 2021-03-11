Випив за кермом пляшку горілки: у Польщі затримали п'яного львівського далекобійника – фото

Джерело:поліція Малопольського воєводства
Польські поліцейські поблизу Кракова 9 березня затримали п'яного 32-річного далекобійника львівської транспортної компанії Overtrans. Про дивну траєкторію руху вантажівки Volvo з українськими номерами поліцію сповістили інші водії.
Інцидент трапився близько полудня на автостраді А4. Водій випив пляшку горілки просто під час руху.
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У Польщі затримали п'яного львівського далекобійника / Фото поліції Малопольського воєводства
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Поліцейські допитали водія 10 березня. Потім польські правоохоронці передали справу до суду, який заборонив далекобійнику упродовж 6 місяців керувати транспортними засобами на території Польщі. Також водія оштрафували на 6 тисяч злотих, що становить понад 43 тисячі гривень.
Перевірка на алкоголь показала 3,46 проміле / Фото поліції Малопольського воєводства
Водій випив пляшку горілки за кермом / Фото поліції Малопольського воєводства
Чоловіка оштрафували / Фото поліції Малопольського воєводства