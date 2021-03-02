У Львові біля школи №82 2 березня невідомий чоловік намагався викрасти 6-річну дівчинку. Він напав на матір та дитину, коли вони заходили на територію школи.

Школа №82 розташована на вулиці Шафарика. За словами завуча освітнього закладу Тараса Качура, таких ситуацій тут раніше не траплялось.

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Як чоловік намагався викрасти дитину

Матір зі своєю 6-річною донькою заходили на територію школи, коли до них почав чіплятися незнайомий чоловік.

Він намагався вирвати дитину з рук жінки, але, на щастя, йому не вдалось цього зробити.

Після цього чоловік втік, а матір дівчинки викликала поліцію.

Школярка, яку намагались викрасти, після інциденту пішла на уроки. Зі школи її забрав батько.

У поліції поки не коментують цю ситуацію.

Проте правоохоронці розповіли, що й справді отримали такий виклик й наразі вони з'ясовують усі обставини події.

Що розповіли у школі

Адміністрація школи №82 також підтвердила, що вранці підозрілий чоловік намагався викрасти дівчинку.

Це було якраз перед уроками, перед входом на територію школи. Раніше ми цього чоловіка тут не бачили, можливо, він якийсь неадекватний,

– розповів Качур.

Завуч наголосив, що раніше такі випадки у школі не траплялись, адже на території освітнього закладу працює охорона. Однак, вчителі та адміністрація школи просять батьків особисто приводити та забирати своїх дітей зі школи.

Станом на 13:00 правоохоронці опитували свідків інциденту біля школи. Правоохоронці поки не повідомили, чи затримали чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку.