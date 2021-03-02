Виривав у матері з рук: у Львові чоловік намагався викрасти 6-річну дитину

Джерело:ZAXID.NET
У Львові біля школи №82 2 березня невідомий чоловік намагався викрасти 6-річну дівчинку. Він напав на матір та дитину, коли вони заходили на територію школи.
Школа №82 розташована на вулиці Шафарика. За словами завуча освітнього закладу Тараса Качура, таких ситуацій тут раніше не траплялось.
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Адміністрація школи №82 також підтвердила, що вранці підозрілий чоловік намагався викрасти дівчинку.
Це було якраз перед уроками, перед входом на територію школи. Раніше ми цього чоловіка тут не бачили, можливо, він якийсь неадекватний,
– розповів Качур.
Завуч наголосив, що раніше такі випадки у школі не траплялись, адже на території освітнього закладу працює охорона. Однак, вчителі та адміністрація школи просять батьків особисто приводити та забирати своїх дітей зі школи.
Станом на 13:00 правоохоронці опитували свідків інциденту біля школи. Правоохоронці поки не повідомили, чи затримали чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку.