Вирубали дерев на понад 2,6 мільйона гривень: слідчі повідомили про підозру "чорним" лісорубам
На Львівщині слідчі повідомили про підозру 7 "чорним" лісорубам. Зловмисники незаконно вирубали близько 295 дерев, вартість яких становить понад 2,6 мільйона гривень.
Джерело: Львівська облпрокуратура
Зловмисникам загрожує до 10 років у в'язниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Як зловмисники вкрали ліс на 2,6 мільйона гривень
- За даними слідства, схему систематичного розкрадання деревини організував лісничий.
- До цього він залучив помічника лісництва, 2 майстрів лісу та 3 лісників.
- Правоохоронці встановили, що з березня до жовтня 2020 року зловмисники вчинили 11 незаконних порубок дерев різних порід – дубів, грабів, сосен, вільх та лип.
- Всього чоловіки вирубали 295 дерев.
- Зловмисники продавали дерева підприємцям регіону, а ті, своєю чергою, обробляли їх на пилорамах.
- Загальна сума завданих державі збитків склала понад 2,6 мільйона гривень.
До злочинної групи входили 7 людей / Фото Львівської облпрокуратури
Що загрожує зловмисникам
Слідчі оголосили усім 7 зловмисникам про підозру у незаконній рубці лісу та перевищенні службових повноважень. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.
Максимальне покарання, яке передбачає санкція статей, – від 7 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Зловмисники вирубали 295 дерев / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Львівської облпрокуратури
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