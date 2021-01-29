Вирубали дерев на понад 2,6 мільйона гривень: слідчі повідомили про підозру "чорним" лісорубам

На Львівщині слідчі повідомили про підозру 7 "чорним" лісорубам. Зловмисники незаконно вирубали близько 295 дерев, вартість яких становить понад 2,6 мільйона гривень.
Джерело: Львівська облпрокуратура
Зловмисникам загрожує до 10 років у в'язниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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До злочинної групи входили 7 людей / Фото Львівської облпрокуратури
Слідчі оголосили усім 7 зловмисникам про підозру у незаконній рубці лісу та перевищенні службових повноважень. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.
Максимальне покарання, яке передбачає санкція статей, – від 7 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Зловмисники вирубали 295 дерев / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Львівської облпрокуратури