Вирубали дерев на понад 2,6 мільйона гривень: слідчі повідомили про підозру "чорним" лісорубам

На Львівщині слідчі повідомили про підозру 7 "чорним" лісорубам. Зловмисники незаконно вирубали близько 295 дерев, вартість яких становить понад 2,6 мільйона гривень.

Джерело: Львівська облпрокуратура

Зловмисникам загрожує до 10 років у в'язниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Як зловмисники вкрали ліс на 2,6 мільйона гривень

За даними слідства, схему систематичного розкрадання деревини організував лісничий.

До цього він залучив помічника лісництва, 2 майстрів лісу та 3 лісників.

Правоохоронці встановили, що з березня до жовтня 2020 року зловмисники вчинили 11 незаконних порубок дерев різних порід – дубів, грабів, сосен, вільх та лип.

Всього чоловіки вирубали 295 дерев.

Зловмисники продавали дерева підприємцям регіону, а ті, своєю чергою, обробляли їх на пилорамах.

Загальна сума завданих державі збитків склала понад 2,6 мільйона гривень.



До злочинної групи входили 7 людей / Фото Львівської облпрокуратури

Що загрожує зловмисникам

Слідчі оголосили усім 7 зловмисникам про підозру у незаконній рубці лісу та перевищенні службових повноважень. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Максимальне покарання, яке передбачає санкція статей, – від 7 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.



Зловмисники вирубали 295 дерев / Фото Львівської облпрокуратури



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Львівської облпрокуратури