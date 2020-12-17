Нещодавно оприлюднили рейтинг ТОП-2% найвпливовіших та найбільш цитованих вчених світу за 2019 рік. До нього увійшли 85 українських науковців, серед яких восьмеро живуть та працюють у Львові.

Рейтинг ТОП-2% найвпливовіших науковців світу розробляють аналітики Стенфордського університету і видавництва Elsevier та SciTech Strategies. Львівщину у цьому рейтингу представляють 8 науковців, серед яких 6 вчених НУ "Львівська Політехніка" та двоє від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького й Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Підстригача. Про це розповів на своїй фейсбук-сторінці керівник департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска.

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Що відомо про рейтинг ТОП-2% найвпливовіших вчених світу

Рейтинг ТОП-2% найвпливовіших науковців світу складають аналітики Стенфордського університету і видавництва Elsevier та SciTech Strategies. Вони оцінюють весь науковий результат вчених за наукометричними показниками, беручи до уваги індекс Гірша (показник впливовості науковців), кількість цитат або позицію у списку авторів (перший чи останній автор) тощо.

До списку входять понад 160 тисяч вчених з усього світу, які розподілені за 22 науковими напрямками, які, своєю чергою, розділені на 176 конкретних областей досліджень.

До рейтингу ТОП-2% найвпливовіших вчених світу ввійшли такі львівські науковці:

Висоцька Вікторія Анатоліївна – кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

Кирчей Іван Ігорович – Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Підстригача.

Шаховська Наталія Богданівна – кафедра систем штучного інтелекту, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет "Львівська політехніка".

Пукач Петро Ярославович – кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національний університет "Львівська політехніка".

Литвин Василь Володимирович – кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет "Львівська політехніка".

Лесик Роман Богданович – кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Нитребич Зіновій Миколайович – кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національний університет "Львівська політехніка".

Клим Галина Іванівна – кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет "Львівська політехніка".

Зверніть увагу! Повний список науковців, які увійшли до рейтингу ТОП-2% найвпливовіших вчених світу, можна знайти, перейшовши за посиланням.