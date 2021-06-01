Інцидент трапився наприкінці лютого 2020 року. Обидва чоловіки під час сварки були п'яними.

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Чоловік застрелив власного сина

Наприкінці лютого 2020 року 61-річний житель села Залісся вбив власного 34-річного сина.

Між п'яними чоловіками у той день виник конфлікт.

Під час сварки обвинувачений схопив мисливську рушницю та вистрілив синові у груди.

Він отримав важке поранення. Внаслідок цього чоловік невдовзі помер на місці події.

Суд виніс батькові вирок

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві власного сина. Наразі слідчі вже завершили проводити розслідування.

Врешті відбулось судове засідання щодо цієї резонансної справи. Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів. Чоловіка визнали винним. Йому призначили покарання – 7 років та 3 місяці у в'язниці

Зверніть увагу! У Самборі 17 травня правоохоронці затримали 50-річного чоловіка. Він 15 травня під час сварки вдарив свою дружину ножем у груди, а потім кілька днів намагався її "вилікувати" вдома. Зрештою, жінка померла.