Інцидент трапився наприкінці лютого 2020 року. Обидва чоловіки під час сварки були п'яними.
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Чоловік застрелив власного сина
- Наприкінці лютого 2020 року 61-річний житель села Залісся вбив власного 34-річного сина.
- Між п'яними чоловіками у той день виник конфлікт.
- Під час сварки обвинувачений схопив мисливську рушницю та вистрілив синові у груди.
- Він отримав важке поранення. Внаслідок цього чоловік невдовзі помер на місці події.
Суд виніс батькові вирок
Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві власного сина. Наразі слідчі вже завершили проводити розслідування.
Врешті відбулось судове засідання щодо цієї резонансної справи. Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів. Чоловіка визнали винним. Йому призначили покарання – 7 років та 3 місяці у в'язниці