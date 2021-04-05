Вистрілив собі цвяхом у груди: львівські лікарі врятували 17-річного хлопця – фото

Лікарі Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" врятували життя 17-річному хлопцю, витягнувши цвях з його легені. Юнак випадково вистрілив собі у груди з цвяхозабивного пневматичного пістолета.
Хлопцю пощастило, що цвях пробив лише легеню, адже він ледь не влучив в аорту. Тоді лікарі б не встигли врятувати підлітка.
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Хлопець вистрілив собі цвяхом у груди / Фото "Охматдит"
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Стан хлопця був важкий через дихальну недостатніть. Юнак мав виражену задишку та біль у лівій половині грудної клітки. Під час огляду черговий лікар зрозумів, що легеню хлопця пробив цвях. Через це у пацієнта розвинувся лівобічний пневмоторакс – повітря потрапило у грудну клітку, здавило ліву легеню і зміщувало серце вправо.
На серії рентген-знімків медики побачили цвях у лівій легені. За словами дитячого хірурга "Охматдиту" Миколи Микити, ситуація була дуже небезпечною, адже до аорти бракувало кількох міліметрів.
Якби цвях пробив аорту, ми б його уже не встигли врятувати, зважаючи, що доїхати з району до Львова так швидко неможливо. Але цьому хлопцю буквально пощастило – цвях пробив легеню. Ми мали ще час на порятунок,
– розповів лікар.
Цвях ледь не пробив аорту / Фото "Охматдит"
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Після рентгену медики терміново відвезли хлопця в операційну. Дитячий торакальний хірург "Охматдиту" Олег Ленів розповів, що під час операції медики застосували найновішу сучасну методику лікування – торакоскопію.
"Ми дістали цвях без жодних розрізів, локалізація цвяха це дозволяла", – додав Ленів.
Наразі хлопець почувається краще. Він впевнено одужує. Медики зазначають, що потрібно ще кілька днів, щоб рана у легені загоїлася остаточно. 5 квітня йому знімуть один дренаж, а через кілька днів – інший.
В операційній працювали дитячі хірурги Роман Ковальський, Олег Ленів, Олександр Колодій і Микола Микита, анестезіологічний супровід – Андрій Галян.
Лікарі врятували хлопця / Фото "Охматдит"
Невдовзі юнак повністю одужає / Фото "Охматдит"