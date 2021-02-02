Штормовий вітер та ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 3 лютого

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 3 лютого на півдні Львівщини будуть пориви штормового вітру. Дороги Львова та області огорне ожеледиця.

Джерело: Львівський гідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні природні явища – ожеледицю на дорогах. Рівень небезпеки – "жовтий".

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Прогноз погоди у Львові та області на 3 лютого

На Львівщині 3 лютого буде хмарно з проясненнями. Протягом дня падатиме дощ, а в горах – дощ та мокрий сніг.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, а на півдні Львівщини очікують пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – від 3 до 8 градусів тепла.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Львівщини 3 лютого. Тому водіям та пішоходам потрібно бути дуже обережними під час руху. Водіям потрібно обирати помірну швидкість, щоб мати можливість загальмувати в разі потреби. Пішоходам слід носити неслизьке взуття та переходити дорогу лише пішохідними переходами.