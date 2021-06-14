Комунальники вже розкрижували повалені дерева. Наразі вони займаються їхнім вивезенням.
До теми Прогноз погоди на 14 червня: Україна знов у полоні гроз та злив
У вихідні у Львові вирувала негода
Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що 12 – 13 червня через несприятливі погодні умови у місті впали 11 дерев. Також злива затопила одну з вулиць у Брюховичах.
На вихідних через негоду було повалено 11 дерев, а також зафіксовано підтоплення у Брюховичах, на вулиці Курортній. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди,
– додала посадовиця.
Дивіться фото наслідків негоди у Львові / Фото ЛМР, "Варта 1", Андрія Боднаря і Марії Кульчицької
Коротко про негоду в Україні 12 – 13 червня
- Погода в Україні поки не тішить літнім теплом. У більшості регіонів – сильні зливи та шквальний вітер. На високогір'ї Карпат станом на 14 червня лежить сніг.
- Увечері 13 червня у Запоріжжі пройшла сильна злива. Опадів було так багато, що стічні мережі не впоралися, і вулиці перетворилися на канали.
- У Голованівському районі Кіровоградської області на вихідних випав великий град. Він утворив цілі кучугури на землі.
- В Одесі протягом суботи, 12 червня, сильно дощило. Вулиці стали схожими на ріки зі швидкою течією. Очевидці негоди активно ділились відео у соцмережах.
- У Полтаві у неділю, 13 червня, на літній майданчик кондитерської впало дерево. За декілька секунд до інциденту компанія з 5 людей перейшла звідти у приміщення закладу.
- Станом на ранок понеділка, 14 червня, 62 населених пункти у 7 областях залишаються знеструмленими через негоду.