Вітер повалив 11 дерев: у Львові вирувала негода – фото

У Львові 12 – 13 червня падав рясний дощ. Через сильний вітер в місті впали 11 дерев. Наразі комунальники ліквідовують наслідки негоди.

Комунальники вже розкрижували повалені дерева. Наразі вони займаються їхнім вивезенням.

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У вихідні у Львові вирувала негода

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що 12 – 13 червня через несприятливі погодні умови у місті впали 11 дерев. Також злива затопила одну з вулиць у Брюховичах.

На вихідних через негоду було повалено 11 дерев, а також зафіксовано підтоплення у Брюховичах, на вулиці Курортній. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди,

– додала посадовиця.

Рятувальники попереджають, що у деяких областях України знову погіршиться погода . Зокрема синоптики прогнозують грози, град, шквальний вітер на Півдні та в Центрі країни.

Дивіться фото наслідків негоди у Львові / Фото ЛМР, "Варта 1", Андрія Боднаря і Марії Кульчицької

Коротко про негоду в Україні 12 – 13 червня