Вивозив культурні цінності у Росію: у Львові затримали контрабандиста – фото
У Львові затримали контрабандиста, який вивозив у Росію та країни ЄС культурні цінності. Чоловік шукав замовників через інтернет, а речі передавав поштою.
Одну з посилок, які надіслав чоловік, вилучили прикордонники під час контролю. Зловмиснику вже оголосили про підозру. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
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Як чоловік продавав культурні цінності
- Львів'янин тривалий час відправляв у Росію та країни ЄС речі, які становлять культурну цінність.
- Він надсилав посилки за допомогою міжнародних поштових відправлень, приховуючи контрабанду серед інших речей.
- Львів'янин шукав покупців через інтернет на спеціалізованих сайтах.
- У вересні 2020 року прикордонники під час проведення митного контролю вилучили одну з посилок, які відправив чоловік.
Чоловік вивозив культурні цінності в Росію та ЄС / Фото Держприкордонслужби
Що загрожує контрабандисту
Правоохоронці оголосили львів'янину про підозру в контрабанді. Максимальне покарання, як загрожує чоловікові за вивіз культурних цінностей, – від 3 до 7 років за ґратами.
Контрабандисту вже обрали запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Контрабандисту загрожує до 7 років за ґратами / Фото Держприкордонслужби
Досудове розслідування триває / Фото Держприкордонслужби
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