У Львові затримали контрабандиста, який вивозив у Росію та країни ЄС культурні цінності. Чоловік шукав замовників через інтернет, а речі передавав поштою.

Одну з посилок, які надіслав чоловік, вилучили прикордонники під час контролю. Зловмиснику вже оголосили про підозру. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

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Як чоловік продавав культурні цінності

Львів'янин тривалий час відправляв у Росію та країни ЄС речі, які становлять культурну цінність.

Він надсилав посилки за допомогою міжнародних поштових відправлень, приховуючи контрабанду серед інших речей.

Львів'янин шукав покупців через інтернет на спеціалізованих сайтах.

У вересні 2020 року прикордонники під час проведення митного контролю вилучили одну з посилок, які відправив чоловік.



Чоловік вивозив культурні цінності в Росію та ЄС / Фото Держприкордонслужби

Що загрожує контрабандисту

Правоохоронці оголосили львів'янину про підозру в контрабанді. Максимальне покарання, як загрожує чоловікові за вивіз культурних цінностей, – від 3 до 7 років за ґратами.

Контрабандисту вже обрали запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Контрабандисту загрожує до 7 років за ґратами / Фото Держприкордонслужби



Досудове розслідування триває / Фото Держприкордонслужби