Наказ про заборону підписав керівник Червоноградської міської ланки держсистеми цивільного захисту Львівщини Андрій Залівський. Вода у водоймах міста не відповідає санітарним нормам.

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У Червонограді заборонили купатися у водоймах

У червоноградських водоймах заборонили купатися через забрудненість води. Її показники не відповідають наказу МОЗ України "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів".

У воді виявили відхилення за санітарно-хімічними показниками. Зокрема, у міських водоймах біохімічне споживання кисню становить 10,1 міліграма кисню на кубічний дециметр. Своєю чергою, БСК в нормі повинне становити 6 міліграмів кисню на кубічний дециметр. Так, показник БСК у червоноградських водоймах перевищує норму у 1,7 раза.

Також вода не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками. Там виявили значне перевищення лактозопозитивних кишкових паличок – 250 тисяч у кубічному дециметрі. Своєю чергою, нормальний показник повинен становити 5 тисяч у кубічному дециметрі.