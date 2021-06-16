Романові Галусі було всього 24 роки. Наразі обставини його загибелі невідомі.

До теми Стало відоме ім'я воїна, який загинув внаслідок обстрілу бойовиків

На Донбасі загинув український військовий

На фейсбук-сторінці Рава-Руської міської територіальної громади повідомили, що 16 червня у зоні проведення бойових дій на Донбасі загинув 24-річний равчанин Роман Галуха.

Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією. Вічна пам'ять,

– мовиться у повідомленні.

Свої співчуття також висловила голова Львівської облради Ірина Гримак. Вона зазначила, що Роман Галуха був бійцем 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка базується у місті Яворів.

"Російсько-українська війна знову забрала життя Героя з Львівщини. Щирі співчуття матері, сестрам загиблого. Вічна пам'ять! Герої не вмирають!", – підсумувала Гримак.