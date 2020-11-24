У Львові з військової частини Нацгвардії №3002 тиждень тому зник солдат-контрактник Сергій Грищенко. 24 листопада правоохоронці оголосили в розшук 20-річного хлопця.

Солдат вийшов з військової частини 18 листопада і досі не повернувся. Також він не відповідав на дзвінки й не з'являвся вдома. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Що відомо про зникнення Сергія Грищенка

Сергій Грищенко – 20-річний солдат-контрактник. Він служить у військовій частині Нацгвардії на вулиці Княгині Ольги у Львові.

Близько 17:00 18 листопада солдат вийшов за територію військової частини. Відтоді юнак не з'являвся на службі. Додому Грищенко також не приходив.

Контрактника востаннє бачили на вулиці Науковій 18 листопада близько 21:30.

Як виглядає хлопець

Грищенко має зріст 175 сантиметрів, коротке чорне волосся та середню тілобудову.

Обличчя зниклого солдата – овальне, ніс – прямий, а очі – карі.

В день зникнення юнак був одягнений у червону балонову куртку з капюшоном, сині джинси та мав при собі темно-синій рюкзак.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування військовослужбовця, зателефонувати на оперативну лінію 102 або за телефоном 067 35 35 804.



Грищенко вийшов з військової частини 18 листопада і зник / Фото поліції Львівщини