На українсько-польському кордоні 15 жовтня митники затримали чоловіка, який віз контрабанду у відходах. У його вантажівці знайшли 360 кілограмів сиру та 100 пар жіночого взуття.

Чоловік намагався провезти контрабанду через пункт пропуску Краківець – Корчова. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Галицької митниці.

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Як затримали контрабандиста

На пропускному пункті українські митники зупинили вантажівку, якою кермував українець.

У товаросупровідних документах зазначалось, що чоловік перевозить понад 22 тонни відходів поліетиленової плівки. Водій віз їх на одне з київських підприємств зі Словаччини.

Митники вирішили оглянути вантажівку. Серед сміття вони знайшли коробки зі взуттям та сиром.

Загалом митники виявили 360 кілограмів сиру та 100 пар жіночого взуття.



Митники знайшли у смітті коробки з сиром та взуттям / Фото Галицької митниці

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Що загрожує чоловікові за контрабанду

На чоловіка склали протокол про порушення митних правил. Весь товар вилучили. Вартість контрабанди встановить спецкомісія.

Справу про приховане перевезення товару скерують до суду. За такий злочин зловмиснику загрожує конфіскація товару та штраф у повному розмірі від його вартості.



У чоловіка вилучили 360 кілограмів сиру та 100 пар взуття / Фото Галицької митниці



Чоловікові загрожує штраф у повному розмірі від вартості контрабанди / Фото Галицької митниці