Європейський банк реконструкції та розвитку, який фінансує будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, затвердив переможця міжнародного тендеру. Комплекс з переробки відходів на вулиці Пластовій будуватиме нідерландько-литовський консорціум WTT – Axis.

Генпідрядник повинен приступити до реалізації проєкту сміттєпереробного заводу до кінця 2020 року. Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий.

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Коли почнеться будівництво сміттєпереробного заводу

За проєктом, будівництво сміттєпереробного заводу триватиме 2 роки. Наразі фахівці завершують підготовчі роботи на ділянці. Також там вже запустили компостувальну станцію органіки.

За словами Садового, наступним етапом буде спорудження самого сміттєпереробного комплексу. Консорціум WTT – Axis повинен почати будівництво до кінця 2020 року.

Що відомо про консорціум WTT – Axis

Консорціум успішно побудував сміттєпереробні заводи у Великій Британії, Італії та Литві.

Компанія WTT Netherlands BV збудувала:

Механіко-біологічний комплекс у Великій Британії у Лондоні. Комплекс працює з початку 2012 року. Його потужність – 87,5 тисячі тонн на рік.

Комплекс з переробки відходів в Італії у місті Джульяно. Він працює з 2012 року. Потужність комплексу – 36 тисяч тонн на рік.

Механічний комплекс з сортування побутових відходів у Великій Британії у місті Лідс. Працює з 2016 року. Потужність – 214 тисяч тонн на рік.

Своєю чергою, компанія Axis збудувала механіко-біологічний комплекс у Литві у місті Каунас.

Коротко про сміттєпереробний завод у Львові