СБУ викрила посадовців "Львівської залізниці" на привласненні 20 мільйонів гривень під час закупівель обладнання. Вони організували оборудку разом з керівництвом одного із заводів на Сході України.

Керівництво "Львівської залізниці" планувало втілити таку ж схему в інших підрозділах Укрзалізниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.

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Посадовці привласнили понад 20 мільйонів гривень

За інформацією ZAXID.NET, посадовці "Львівської залізниці" та одного із заводів у Краматорську організували оборудку.

Вони замовляли на підприємстві обладнання за втричі завищеною ціною.

Лише на одній з угод про закупівлю верстата з програмним забезпеченням вони привласнили понад 20 мільйонів гривень.

У Києві 2 квітня оперативники СБУ затримали посередників, які мали передати частину відкату посадовцям "Львівської залізниці" – понад 10,5 мільйона гривень.

Дивіться відео затримання посередників посадовців Укрзалізниці:

Правоохоронці проводять обшуки

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем". Правоохоронці провели обшуки у посадовців підприємства та в офісах комерційних партнерів у Львові, Києві та Краматорську. Під час обшуків оперативники вилучили:

бухгалтерію;

комп'ютерну техніку;

велику суму готівки сумнівного походження.

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Дивіться фото обшуків у кабінетах посадовців Укрзалізниці / Фото СБУ

Також правоохоронці встановили, що у 2021 році зловмисники планували організувати таку ж схему в інших підрозділах Укрзалізниці. Наразі слідчі проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі епізоди привласнення грошей посадовцями "Львівської залізниці". Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозру та оберуть запобіжні заходи.