Вкрали 20 мільйонів гривень: СБУ викрила посадовців Укрзалізниці – фото і відео

Джерело:СБУ
СБУ викрила посадовців "Львівської залізниці" на привласненні 20 мільйонів гривень під час закупівель обладнання. Вони організували оборудку разом з керівництвом одного із заводів на Сході України.
Керівництво "Львівської залізниці" планувало втілити таку ж схему в інших підрозділах Укрзалізниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Дивіться відео затримання посередників посадовців Укрзалізниці:
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем". Правоохоронці провели обшуки у посадовців підприємства та в офісах комерційних партнерів у Львові, Києві та Краматорську. Під час обшуків оперативники вилучили:
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Дивіться фото обшуків у кабінетах посадовців Укрзалізниці / Фото СБУ
Також правоохоронці встановили, що у 2021 році зловмисники планували організувати таку ж схему в інших підрозділах Укрзалізниці. Наразі слідчі проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі епізоди привласнення грошей посадовцями "Львівської залізниці". Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозру та оберуть запобіжні заходи.