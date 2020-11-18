Львівські правоохоронці 18 листопада затримали злодіїв-гастролерів, які працювали на території всієї України. Злочинці спеціалізувались на пограбуваннях офісів і банкоматів. Вони вкрали близько 3,5 мільйона гривень.

Зловмисники обікрали щонайменше 8 офісів та банкоматів. Правоохоронці затримали організатора та 3 учасників злочинної групи. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Як слідчі розслідували справу злодіїв-гастролерів

Впродовж 2 місяців на Львівщині пограбували кілька офісів.

Слідчі проаналізували злочини та виявили характерний почерк злочинців.

Правоохоронці дійшли висновку, що усі крадіжки вчинила одна група зловмисників.

Згодом правоохоронці встановили усіх членів угрупування.

Його учасниками були четверо жителів Львівщини віком від 29 до 51 року.

Як злодії грабували офіси й банкомати

Злочинці грабували виключно офіси, магазини та банкомати. Готуючись до крадіжки, зловмисники використовували різні автомобілі. Після "нальоту" авто продавали або розбирали на запчастини.

Злочинці працювали виключно вночі й використовували спецтехніку – пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу. Ретельна підготовка дозволяла зловмисникам витрачати до 20 хвилин на пограбування.

Дивіться відео затримання злодіїв-гастролерів:

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Як затримали зловмисників

Слідчі заочно повідомили організатору та 3 учасникам угрупування про підозри у вчиненні злочину у складі організованої групи та оголосили їх у розшук.

Вранці 18 листопада правоохоронці та спецпризначенці затримали всіх учасників злочинної групи.

Двоє зловмисників намагалися втекти від поліцейських. Проте їх все одно спіймали.

Правоохоронці провели 20 санкціонованих обшуків.

Вони вилучили спецтехніку та інші знаряддя для пограбувань, ювелірні вироби, номерні знаки іноземної реєстрації, автомобілі й інші речі, які підтверджують причетність чоловіків до злочинів.

Що загрожує зловмисникам

Наразі правоохоронці встановили причетність зловмисників до щонайменше 8 крадіжок на території Львівської, Тернопільської та Волинської областей. Внаслідок цих злочинів чоловіки викрали майже 3,5 мільйона гривень.

Організатора та трьох учасників угрупування доставили до Галицького райсуду Львова. Там суддя обере для них запобіжні заходи.

За крадіжки зловмисникам може загрожувати до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.