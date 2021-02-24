Вкрали 3,5 мільйона гривень: на Львівщині затримали банду серійних злодіїв – фото
На Львівщині правоохоронці затримали угруповання серійних крадіїв. Зловмисники працювали лише вночі. Вони грабували офіси та банкомати. Попередньо відомо, що злодії вкрали близько 3,5 мільйона гривень.
Джерело:Нацполіція України
Зловмисники для пограбувань використовували різні автівки, які потім розбирали на запчастини. Також у їхньому арсеналі були пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу.
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Як зловмисники грабували офіси та банкомати
- Зловмисники "працювали" на території Львівської та Тернопільської областей.
- Правоохоронці, проаналізувавши зібрану інформацію з місць злочинів та виявивши характерний "почерк" злодіїв, зробили висновок, що крадіжки здійснили члени одного злочинного угруповання.
- До його складу входило 5 жителів Львівщини віком від 29 до 51 року.
- Зловмисники грабували виключно офіси, магазини та банкомати.
- При підготовці до "операції" та під час пограбування вони використовували різні автомобілі.
- Після "нальоту" авто продавали чи розбирали на запчастини.
- Працювали злодії лише вночі.
- Вони використовували новітню спецтехніку – пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу.
- Ретельна підготовка дозволяла зловмисникам витрачати на пограбування до 20 хвилин.
- 18 листопада правоохоронці затримали 4 учасників угруповання, двоє з яких намагалися втекти. Згодом поліцейські затримали й п'ятого учасника.
Дивіться фото затримання зловмисників / Фото Нацполіції
Що загрожує зловмисникам
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили організатору та 4 учасникам угруповання про підозри у "вчиненні злочину в складі організованої групи". Галицький райсуд Львова обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо 5 зловмисників скерували до суду. Під час розслідування поліцейські встановили причетність зловмисників до скоєння 5 пограбувань на території Львівської та Тернопільської областей, внаслідок яких вони викрали майже 3,5 мільйона гривень. Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожуватиме до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
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