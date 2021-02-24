На Львівщині правоохоронці затримали угруповання серійних крадіїв. Зловмисники працювали лише вночі. Вони грабували офіси та банкомати. Попередньо відомо, що злодії вкрали близько 3,5 мільйона гривень.

Зловмисники для пограбувань використовували різні автівки, які потім розбирали на запчастини. Також у їхньому арсеналі були пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу.

До теми Увірвались в будинок й вкрали 4,5 мільйона гривень: у Львові затримали зловмисників – фото

Як зловмисники грабували офіси та банкомати

Зловмисники "працювали" на території Львівської та Тернопільської областей.

Правоохоронці, проаналізувавши зібрану інформацію з місць злочинів та виявивши характерний "почерк" злодіїв , зробили висновок, що крадіжки здійснили члени одного злочинного угруповання.

, зробили висновок, що крадіжки здійснили члени одного злочинного угруповання. До його складу входило 5 жителів Львівщини віком від 29 до 51 року.

Зловмисники грабували виключно офіси, магазини та банкомати .

. При підготовці до "операції" та під час пограбування вони використовували різні автомобілі.

Після "нальоту" авто продавали чи розбирали на запчастини.

Працювали злодії лише вночі.

Вони використовували новітню спецтехніку – пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу.

– пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу. Ретельна підготовка дозволяла зловмисникам витрачати на пограбування до 20 хвилин.

18 листопада правоохоронці затримали 4 учасників угруповання, двоє з яких намагалися втекти. Згодом поліцейські затримали й п'ятого учасника.

Дивіться фото затримання зловмисників / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмисникам

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили організатору та 4 учасникам угруповання про підозри у "вчиненні злочину в складі організованої групи". Галицький райсуд Львова обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо 5 зловмисників скерували до суду. Під час розслідування поліцейські встановили причетність зловмисників до скоєння 5 пограбувань на території Львівської та Тернопільської областей, внаслідок яких вони викрали майже 3,5 мільйона гривень. Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожуватиме до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.