Вкрали 3,5 мільйона гривень: на Львівщині затримали банду серійних злодіїв – фото

Джерело:Нацполіція України
На Львівщині правоохоронці затримали угруповання серійних крадіїв. Зловмисники працювали лише вночі. Вони грабували офіси та банкомати. Попередньо відомо, що злодії вкрали близько 3,5 мільйона гривень.
Зловмисники для пограбувань використовували різні автівки, які потім розбирали на запчастини. Також у їхньому арсеналі були пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу.
До теми Увірвались в будинок й вкрали 4,5 мільйона гривень: у Львові затримали зловмисників – фото
Дивіться фото затримання зловмисників / Фото Нацполіції
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили організатору та 4 учасникам угруповання про підозри у "вчиненні злочину в складі організованої групи". Галицький райсуд Львова обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо 5 зловмисників скерували до суду. Під час розслідування поліцейські встановили причетність зловмисників до скоєння 5 пограбувань на території Львівської та Тернопільської областей, внаслідок яких вони викрали майже 3,5 мільйона гривень. Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожуватиме до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.