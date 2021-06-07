Землі незаконно приватизували й кілька разів продали. Щоб організувати цю земельну аферу зловмисники підробляли рішення виконкому Брюховицької селищної ради.

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СБУ викрила злочинну схему відчуження земель

  • Співробітники СБУ викрили схему незаконного продажу землі в лісі у Брюховичах.
  • За інформацією слідства, 6 земельних ділянок площею 0,15 гектара належали державі й перебували у користуванні ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр".
  • У липні 2020 року цю землю приватизували на підставних осіб. Документи оформив державний реєстратор Солонківської сільської ради Михайло Живко.
  • Він оформляв право власності на землю на основі підроблених документів, зокрема рішень виконкому Брюховицької селищної ради.
  • За цю свою роботу Живко повинен був отримати неофіційну оплату. Проте наразі невідомо, чи зрештою він отримав якісь гроші.
  • Правоохоронці встановили, що державний реєстратор був причетний до незаконного оформлення щонайменше 3 з 6 ділянок.
  • Експерти оцінили суму збитків у 4,5 мільйона гривень.
  • Прокуратура подала клопотання про відсторонення Живка від посади на час слідства. Проте суддя Шевченківського райсуду Петро Невойт не задовольнив його.

Вкрали 6 ділянок у Брюховичах: до земельної афери були причетні родичі скандального митника
Червоним виділені ділянки, які опинились у власності родичів Бокала / Фото ZAXID.NET

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Кінцевими власниками крадених ділянок стали родичі Бокала

Усі 6 земельних ділянок розташовані на вулиці Музейній поблизу релігійного центру Свідків Єгови. За даними Державної кадастрової карти, після земельних махінацій їх об'єднали у 4 більші ділянки.

  • Власницею однієї з ділянок площею 0,35 гектара є донька ексмитника Мар'яна Бокало. Також їй належить сусідня ділянка площею 0,33 гектара.
  • Батькові фігуранта списку РНБО Василеві Бокалу належить ще одна ділянка площею 0,318 гектара.
  • Власником четвертої земельної ділянки площею 0,318 гектара є син бізнес-партнера та, ймовірно, родич Бокала Тарас Гнідець.

Поруч з незаконно приватизованими землями є ще кілька ділянок, які належать близькому оточенню ексмитника. Власницею однієї з них є його матір Ганна Бокало. Ще 2 належать Тарасові Гнідцю й одна – Ярославу Гнідцю.

  • По сусідству із землею Бокалів розміщена ділянка площею 0,15 гектара, яка належить вдові колишнього голови ЛОДА Степана Сенчука Людмилі Сенчук.
  • Ще однією ділянкою володіють політик Юрій Турянський та його дружина Оксана Саприка. Він отримав цю землю у 2019 році. У Турянського неподалік також є будинок, де він офіційно зареєстрований.

У прокуратурі повідомили, що до крадіжки землі у Брюховичах були причетними ще 2 підприємці. Один з них наразі перебуває під домашнім арештом.