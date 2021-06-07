Вкрали 6 ділянок у Брюховичах: до земельної афери були причетні родичі ексмитника зі списку РНБО

На вулиці Музейній у Брюховичах незаконно приватизували 6 земельних ділянок. Кінцевими власниками краденої землі виявились родичі фігуранта санкційного списку РНБО, ексмитника Івана Бокала.

Землі незаконно приватизували й кілька разів продали. Щоб організувати цю земельну аферу зловмисники підробляли рішення виконкому Брюховицької селищної ради.

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За інформацією слідства, 6 земельних ділянок площею 0,15 гектара належали державі й перебували у користуванні ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр".

й перебували у користуванні ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр". У липні 2020 року цю землю приватизували на підставних осіб. Документи оформив державний реєстратор Солонківської сільської ради Михайло Живко .

. Він оформляв право власності на землю на основі підроблених документів , зокрема рішень виконкому Брюховицької селищної ради.

, зокрема рішень виконкому Брюховицької селищної ради. За цю свою роботу Живко повинен був отримати неофіційну оплату . Проте наразі невідомо, чи зрештою він отримав якісь гроші.

. Проте наразі невідомо, чи зрештою він отримав якісь гроші. Правоохоронці встановили, що державний реєстратор був причетний до незаконного оформлення щонайменше 3 з 6 ділянок.

Експерти оцінили суму збитків у 4,5 мільйона гривень .

. Прокуратура подала клопотання про відсторонення Живка від посади на час слідства. Проте суддя Шевченківського райсуду Петро Невойт не задовольнив його.

Живка вже не вперше підозрюють у причетності до земельних махінацій. Саме він оформив право власності на ділянку, де повинні були побудувати продовження львівської вулиці Вернадського. Власником цієї землі став зять Богдана Дубневича Тарас Колодій



Червоним виділені ділянки, які опинились у власності родичів Бокала / Фото ZAXID.NET

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Кінцевими власниками крадених ділянок стали родичі Бокала

Усі 6 земельних ділянок розташовані на вулиці Музейній поблизу релігійного центру Свідків Єгови. За даними Державної кадастрової карти, після земельних махінацій їх об'єднали у 4 більші ділянки.

Власницею однієї з ділянок площею 0,35 гектара є донька ексмитника Мар'яна Бокало . Також їй належить сусідня ділянка площею 0,33 гектара .

є донька ексмитника . Також їй належить сусідня ділянка площею . Батькові фігуранта списку РНБО Василеві Бокалу належить ще одна ділянка площею 0,318 гектара .

належить ще одна ділянка площею . Власником четвертої земельної ділянки площею 0,318 гектара є син бізнес-партнера та, ймовірно, родич Бокала Тарас Гнідець.

Поруч з незаконно приватизованими землями є ще кілька ділянок, які належать близькому оточенню ексмитника. Власницею однієї з них є його матір Ганна Бокало. Ще 2 належать Тарасові Гнідцю й одна – Ярославу Гнідцю.

По сусідству із землею Бокалів розміщена ділянка площею 0,15 гектара, яка належить вдові колишнього голови ЛОДА Степана Сенчука Людмилі Сенчук.

Ще однією ділянкою володіють політик Юрій Турянський та його дружина Оксана Саприка. Він отримав цю землю у 2019 році. У Турянського неподалік також є будинок, де він офіційно зареєстрований.

У прокуратурі повідомили, що до крадіжки землі у Брюховичах були причетними ще 2 підприємці. Один з них наразі перебуває під домашнім арештом.