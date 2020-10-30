У центрі Львова 3 жительки сусідньої області витягнули у жінки гаманець, у якому лежали 3,5 тисячі доларів. Зловмисниці не встигли втекти – їх затримали патрульні, які проходили повз.

Жінок, які крали гаманець, побачили перехожі. Постраждалій пощастило, що поруч проходили поліцейські. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львова.

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Як зловмисниці крали гаманець

На вулиці Міцкевича три жительки сусідньої області витягнули у жінки гаманець, у якому лежали 3,5 тисячі доларів.

Дії зловмисниць не залишились непоміченими – усе побачили перехожі. Небайдужі львів’яни забили на сполох.

Поруч проходили патрульні, які почули галас.

Зловмисницям втекти не вдалось. Їх затримали правоохоронці.

Розслідування триває

Зловмисниць віком 20, 32 та 35 років відвезли до відділку. Львів’янка, у якої витягли гаманець, написала заяву на жінок.

На місці злочину працювали слідчі. Наразі справу розслідують правоохоронці.



Гаманець вкрали 3 жительки сусідньої області / Фото Патрульної поліції Львівщини