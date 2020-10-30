Вкрали гаманець з 3500 доларів: у центрі Львова затримали 3 жінок – фото
У центрі Львова 3 жительки сусідньої області витягнули у жінки гаманець, у якому лежали 3,5 тисячі доларів. Зловмисниці не встигли втекти – їх затримали патрульні, які проходили повз.
Жінок, які крали гаманець, побачили перехожі. Постраждалій пощастило, що поруч проходили поліцейські. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львова.
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Як зловмисниці крали гаманець
- На вулиці Міцкевича три жительки сусідньої області витягнули у жінки гаманець, у якому лежали 3,5 тисячі доларів.
- Дії зловмисниць не залишились непоміченими – усе побачили перехожі. Небайдужі львів’яни забили на сполох.
- Поруч проходили патрульні, які почули галас.
- Зловмисницям втекти не вдалось. Їх затримали правоохоронці.
Розслідування триває
Зловмисниць віком 20, 32 та 35 років відвезли до відділку. Львів’янка, у якої витягли гаманець, написала заяву на жінок.
На місці злочину працювали слідчі. Наразі справу розслідують правоохоронці.
Гаманець вкрали 3 жительки сусідньої області / Фото Патрульної поліції Львівщини
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