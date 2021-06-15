Вкрали мільйон гривень на реставрації археологічної пам'ятки: зловмисникам оголосили про підозру

На Львівщині під час реставрації археологічної пам'ятки національного значення зловмисники привласнили понад мільйон гривень. Слідчі повідомили їм про підозру.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Невдовзі затриманим оберуть запобіжні заходи.

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Під час реконструкції привласнили понад мільйон гривень

Правоохоронці встановили, що у грудні 2020 року директор підприємства замовника робіт, 2 виконавці та спеціаліст з технічного нагляду організували злочинну схему.

Вони, завищуючи вартість робіт, заволоділи понад мільйоном гривень з держбюджету.

Зокрема, зловмисники під час реставрації археологічної пам'ятки національного значення підробили документи щодо завезення насипного ґрунту.

Туди вони внесли відомості про виконану роботу та її вартість, проте фактично нічого не робили.

Невдовзі зловмисникам оберуть запобіжні заходи

Співробітники СБУ підозрюють посадовців "Львівелектротрансу" у привласненні 1 мільйона гривень з міського бюджету. Слідчі вже повідомили керівнику ЛКП про підозру. У пресслужбі ЛМР розповіли, що міськрада очікує об'єктивного розслідування та всіляко сприятиме правоохоронцям.

Наразі тривають слідчі дії. Невдовзі на майно зловмисників накладуть арешт. Їм планують також обрати найжорсткіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідчі повідомили затриманим про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

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